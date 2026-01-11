Come medico, trovo difficile tollerare le passerelle politiche negli ospedali, indipendentemente dall’orientamento. Questi momenti di visibilità spesso risultano vuoti di contenuto e utilità, e distraono dall’essenziale lavoro dei professionisti sanitari. La presenza di politici che si mostrano in contesti così delicati, per un selfie o un gesto simbolico, rischia di compromettere il rispetto e la sobrietà necessari in ambienti così importanti.

di Angelo Bianco Sarà colpa della mia senilità precoce, che mi ha reso intollerante alla vacuità, ma io proprio non sopporto, ed uso un eufemismo educato, la passerella in ospedale dei politici – destra o sinistra non fa differenza perché per un selfie si ritrova unità parlamentare – che vanno a manifestare la personale gratitudine ai medici che hanno in cura i feriti di una strage che ha scosso l’opinione pubblica, quale è quella, ad esempio, di Crans-Montana. L’ultima in via di apparizione è stata l’onorevole Ronzulli, anche lei, come tanti altri suoi colleghi, pronta, mascherina e cappellino d’ordinanza scenica, ad unirsi al coro “grazie alla nostra sanità!” Se fossi stato io costretto a riceverne uno, chicchessia, gli avrei chiesto: “Scusi ma cosa significa la sua presenza solo oggi?” e, sempre più senilmente intollerante, difronte a tanta ipocrisia mediatica, “lei dove era, ieri, quando noi eravamo, sempre qui, a curare le vittime della strage del Ssn, di cui siete tutti responsabili?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché da medico sono intollerante alle passerelle dei politici negli ospedali

