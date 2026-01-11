Perché c’è quel forellino sui bicchieri del caffè da asporto? Senza di lui non potresti bere nemmeno un sorso

Il piccolo forellino sui bicchieri da asporto serve a permettere il flusso del caffè durante la consumazione. Essenziale per evitare schizzi e facilitare la respirazione del contenuto, garantisce un utilizzo pratico e sicuro del prodotto. Questa semplice apertura rappresenta un elemento funzionale che rende più comodo e pulito il consumo di bevande calde in movimento.

Ogni volta che ordini un caffè o un cappuccino da asporto, il rito è lo stesso: incastri il coperchio di plastica e inizi a sorseggiare dalla fessura principale. Se guardi bene, però, noterai quasi sempre un secondo foro piccolissimo, simile alla punta di uno spillo, posizionato dalla parte opposta. Non è un difetto di fabbrica e nemmeno un dettaglio estetico: è un fondamentale pezzo di ingegneria che sfrutta le leggi della fisica per impedirti di rovesciarti addosso l’intera bevanda. Il primo compito di questo forellino è la gestione del calore. Quando il caffè è bollente, sprigiona una grande quantità di vapore acqueo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

