Il Centro Tecnico BM di Arezzo si ferma a Casale, dove la squadra perde 66-61 in una partita caratterizzata da percentuali offensive basse. Nonostante uno sforzo combattuto, la squadra amaranto non riesce a ottenere il risultato sperato, evidenziando alcune difficoltà in fase di realizzazione. Questa sfida sottolinea l'importanza di migliorare l’efficacia offensiva per affrontare con maggiore solidità le future competizioni.

Il Centro Tecnico BM Arezzo esce sconfitto dallo scontro diretto sul parquet della Junior Casale, che si impone 66-61 al termine di una gara combattuta ma segnata dalle basse percentuali offensive degli amaranto. La squadra di coach Fioravanti parte con il giusto piglio, trovando subito cinque punti, ma incappa presto in un blackout offensivo di sei minuti che consente ai padroni di casa di prendere un leggero margine. Casale non scappa e Arezzo riesce a rimanere in partita, chiudendo il primo quarto sotto di appena due lunghezze (17-15). Nel secondo periodo i piemontesi piazzano un parziale di 10-0 che sembra indirizzare il match, ma il Centro Tecnico BM reagisce con carattere, ricucendo lo strappo e tornando a contatto. 🔗 Leggi su Lortica.it

Percentuali al tiro tradiscono il Centro Tecnico BM: ad Arezzo sfugge il colpo a Casale

