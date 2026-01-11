Dopo le festività, può essere piacevole rivivere momenti di leggerezza. Su Netflix,

N ATALE CON UNO SCONOSCIUTO 3 Genere: commedia Regia: Per-Olav Sørensen e Anna Gutto. Con Ida Elise Broch, Gabrielle Leithaug, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Ghita Nørby, Hege Bjørn Skagestad. Su Netflix Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › 10 film e le serie tv da vedere su Netflix a gennaio 2026 Dopo cinque anni dagli ultimi episodi, Netflix ha rilasciato la terza stagione di Natale con uno sconosciuto, comedy norvegese che aveva dato vita a numerosi adattamenti nazionali (in Italia, Odio il Natale ambientata a Chioggia). 🔗 Leggi su Iodonna.it

Per sorridere dell'amore ricordando le feste appena concluse. Su Netflix

