Peppe Barra a tutto campo. L’artista si racconta.

Andrà in scena questa sera alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo ’Buonasera a tutti. Dai miei disordinati appunti’, condotto da Peppe Barra che sarà unico mattatore sul palco insieme al maestro Luca Urciuolo che lo accompagnerà al pianoforte per divertire ed emozionare in un mix di follia e poesia. Il tutto senza mai interrompere il gioco con il pubblico, come un felice incontro tra bambini che hanno soltanto voglia di stare insieme e divertirsi . con gioia e ironia. Lo spettacolo sarà un viaggio nella vita dell’uomo e dell’artista: i suoi ricordi di infanzia e dell’adolescenza nella Procida e nella Napoli degli anni ’50, la sua memoria di giovanissimo attore con Zietta Liù, fino al successo della Nuova Compagnia di Canto Popolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
