Pd | Sensi ' cacciare quelli come me e cambiare su Kiev? Non succederà'

Un dirigente del Pd commenta le recenti proposte interne, evidenziando che non si può semplicemente cambiare la posizione del partito sul tema Ucraina come si farebbe con altri movimenti politici. La discussione riflette le tensioni e le diverse vedute all’interno del partito, sottolineando la complessità di mantenere una coerenza politica su questioni internazionali delicate.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un importante dirigente del mio partito oggi teorizza - a parte cacciare quelli come me, ma poco importa - di trasformare il Pd sul tema Ucraina nella Lega o nei Cinque Stelle. In un partito di destra, insomma. Più sensibile alle ragioni del Cremlino che di Kyiv. Non succederà". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

