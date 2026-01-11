Un dirigente del Partito Democratico commenta le recenti proposte interne, sottolineando che non sarà possibile cambiare radicalmente posizione su Kiev o eliminare le voci più moderate. La discussione riflette le tensioni e le differenze di vedute all’interno del partito, evidenziando la complessità di mantenere un equilibrio tra le diverse opinioni su un tema così delicato.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Un importante dirigente del mio partito oggi teorizza - a parte cacciare quelli come me, ma poco importa - di trasformare il Pd sul tema Ucraina nella Lega o nei Cinque Stelle. In un partito di destra, insomma. Più sensibile alle ragioni del Cremlino che di Kyiv. Non succederà". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Sensi, 'cacciare quelli come me e cambiare su Kiev? Non succederà'

Leggi anche: Pd: Sensi, 'cacciare quelli come me e cambiare su Kiev? Non succederà'

Leggi anche: Diritti: Sensi (Pd), 'non molliamo su 1110 dissidenti ancora detenuti in Bielorussia'

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pd: Sensi, ‘cacciare quelli come me e cambiare su Kiev? Non succederà’ - di trasformare il Pd sul tema Ucraina nella Lega o nei Cinque Ste ... ilsannioquotidiano.it

Il Pd o è riformista o non è. L'intervento di Filippo Sensi a Prato - Pubblichiamo qui di seguito l'intervento che il senatore Filippo Sensi ha tenuto nel corso del convegno dei riformisti Pd a Prato, quest'oggi. ilfoglio.it

Il 58enne, raggiunto dal proiettile, è crollato al suolo privo di sensi, morendo praticamente sul colpo sotto gli occhi dei presenti. - facebook.com facebook