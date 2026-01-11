Pd lo scandalo | regala case agli abusivi di Spin Time

Recenti indiscrezioni indicano un sospetto piano del Partito Democratico volto a regolarizzare le situazioni di illegalità abitativa a Spin Time, il più grande insediamento di abusivi in Italia. Qui vivono senza titolo circa 126 famiglie, coinvolgendo circa 400 persone, tra cui molte minorenni e provenienti da diversi Paesi. La vicenda solleva questioni di legalità e gestione del patrimonio pubblico, con un impatto sociale e politico rilevante.

I bisbigli che rimbalzano nelle stanze del Campidoglio sembrano prefigurare una beffa, oltre ai danni che insistono da tredici anni: ci sarebbe un piano, targato Pd, per salvare gli abusivi di Spin Time finiti, il più grande tempio dell'illegalità abitativa in Italia, dove vivono senza titolo 126 famiglie, per circa 400 persone, di cui un centinaio minori, provenienti da 27 Paesi diversi (latinos, africani, nordafricani, europei dell'est, anche italiani). La fu sede dell'Inpdap da 21mila metri quadrati su dieci piani all'Esquilino è occupata dal 2012, quando fecero irruzione gli attivisti del movimento per il diritto all'abitare "Action".

