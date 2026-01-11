Patricia Arquette | Mento a malincuore Io detesto dire falsità
Patricia Arquette, attrice statunitense nota per il suo ruolo in
C on Patricia Arquette si parla di tutto, da sempre: di noi donne – single, madri o divorziate, violate o tradite – delle nostre ambizioni, frustrazioni, di governi malandrini e mancate promesse, di successo, fama e statuette Oscar (se lo conquistò nel 2015 con Boyhood ). “Scissione 2”, il trailer della seconda stagione X Leggi anche › Patricia Arquette: «Il cambiamento è iniziato, ma le donne hanno bisogno del sostegno degli uomini» Per lei – che appartiene alla f amosa dinastia che include la sorella Rosanna e i fratelli David e Alexis (l’attrice transgender morta nel 2016) – ogni personaggio diventa motivo puntuale di riflessione, di conversazione e discussione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Courteney Cox dirige Patricia Arquette e David Harbour nel crime Evil Genius
Leggi anche: Lavoro ti detesto: il 54% degli italiani è stanco e demotivato. E pesa l'Intelligenza artificiale
Patricia Arquette: «Mento a malincuore. Io detesto dire falsità» - Al contrario di tanti sfuggenti colleghi di Hollywood, non ha paura di dire quello che pensa, né di misurare le profondità contraddittorie della nostra psiche. iodonna.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.