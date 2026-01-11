Patricia Arquette | Mento a malincuore Io detesto dire falsità

Patricia Arquette, attrice statunitense nota per il suo ruolo in

C on Patricia Arquette si parla di tutto, da sempre: di noi donne – single, madri o divorziate, violate o tradite – delle nostre ambizioni, frustrazioni, di governi malandrini e mancate promesse, di successo, fama e statuette Oscar (se lo conquistò nel 2015 con Boyhood ). “Scissione 2”, il trailer della seconda stagione X Leggi anche › Patricia Arquette: «Il cambiamento è iniziato, ma le donne hanno bisogno del sostegno degli uomini» Per lei – che appartiene alla f amosa dinastia che include la sorella Rosanna e i fratelli David e Alexis (l’attrice transgender morta nel 2016) – ogni personaggio diventa motivo puntuale di riflessione, di conversazione e discussione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

