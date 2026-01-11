Patenti età e sicurezza | l’Italia di Salvini si concentra sugli over-80 mentre i giovani sfrecciano verso la tragedia stradale
Il dibattito sulle patenti e la sicurezza stradale in Italia si concentra spesso sugli over-80, con proposte di limiti di età e rinnovi più rigorosi per gli anziani. Tuttavia, i dati evidenziano che gli incidenti più gravi coinvolgono principalmente giovani automobilisti. Questa disparità solleva domande sulla reale priorità delle politiche di sicurezza e sulla necessità di un approccio equilibrato che tenga conto delle diverse fasce di età.
Il Ministro pensa a limiti di età e rinnovi più duri per gli anziani, ma i dati mostrano che gli incidenti sono un problema più giovane che grigio Mentre il governo italiano si affanna a studiare come rivedere gli esami di rinnovo della patente dopo certi limiti di età, il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Rapporto DEKRA Sicurezza Stradale 2025. Daniele Sinibaldi, Presidente Anci Lazio e Sindaco di Rieti: “Sicurezza stradale è un dovere verso le nostre comunità"
