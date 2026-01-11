Patenti età e sicurezza | l’Italia di Salvini si concentra sugli over-80 mentre i giovani sfrecciano verso la tragedia stradale

Il dibattito sulle patenti e la sicurezza stradale in Italia si concentra spesso sugli over-80, con proposte di limiti di età e rinnovi più rigorosi per gli anziani. Tuttavia, i dati evidenziano che gli incidenti più gravi coinvolgono principalmente giovani automobilisti. Questa disparità solleva domande sulla reale priorità delle politiche di sicurezza e sulla necessità di un approccio equilibrato che tenga conto delle diverse fasce di età.

