Passo falso Goleada Grottammare Mogliano travolto

Nel match tra Borgo Mogliano e Goleada Grottammare, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria convincente, superando gli avversari con un risultato di 7 a 2. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con una prestazione complessiva che ha evidenziato la superiorità della formazione di Grottammare. Un passo falso per il Mogliano, ora chiamato a rivedere le proprie strategie per affrontare le prossime sfide.

