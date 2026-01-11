Passo falso Goleada Grottammare Mogliano travolto

Da sport.quotidiano.net 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Borgo Mogliano e Goleada Grottammare, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria convincente, superando gli avversari con un risultato di 7 a 2. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con una prestazione complessiva che ha evidenziato la superiorità della formazione di Grottammare. Un passo falso per il Mogliano, ora chiamato a rivedere le proprie strategie per affrontare le prossime sfide.

7 BORGO MOGLIANO 2: Beni, Capponi (1’ st Seproni), Tombolini, Cisbani (23’ st Polini), Ferrari, Fabrizi, Loretucci (1’ st Porfiri), Medori, Ricci, Pomili (29’ st Ragni), Di Eleuterio (22’ st Di Nicolò). All. Campanile. BORGO MOGLIANO: Piergiacomi, Foresi, Ismani, Ruani (12’ st E. Zeqiri), Appignanesi, Tarulli (18’ st Capodacqua), Apicella (18’ st M. Zeqiri), Bah, Curzi (18’ st Verdicchio), Castelli (12’ st Mazzetti), Trabelsi.. All. Eleuteri. Arbitro: Gismondi di Macerata. Reti: 1’, 45’, 12’ st e 27’ st Pomili, 15’ Ricci, 40’ Curzi, 14’ st Di Eleuterio, 37’ M. Zeqiri, 41’ st Polini. Il Grottammare travolge il Borgo Mogliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

passo falso goleada grottammare mogliano travolto

© Sport.quotidiano.net - Passo falso. Goleada Grottammare. Mogliano travolto

Leggi anche: Show azzurro al Castellani: Guarino apre, poi è goleada. Bari travolto 5-0

Leggi anche: Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.