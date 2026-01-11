Passo falso Goleada Grottammare Mogliano travolto
Nel match tra Borgo Mogliano e Goleada Grottammare, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria convincente, superando gli avversari con un risultato di 7 a 2. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con una prestazione complessiva che ha evidenziato la superiorità della formazione di Grottammare. Un passo falso per il Mogliano, ora chiamato a rivedere le proprie strategie per affrontare le prossime sfide.
7 BORGO MOGLIANO 2: Beni, Capponi (1’ st Seproni), Tombolini, Cisbani (23’ st Polini), Ferrari, Fabrizi, Loretucci (1’ st Porfiri), Medori, Ricci, Pomili (29’ st Ragni), Di Eleuterio (22’ st Di Nicolò). All. Campanile. BORGO MOGLIANO: Piergiacomi, Foresi, Ismani, Ruani (12’ st E. Zeqiri), Appignanesi, Tarulli (18’ st Capodacqua), Apicella (18’ st M. Zeqiri), Bah, Curzi (18’ st Verdicchio), Castelli (12’ st Mazzetti), Trabelsi.. All. Eleuteri. Arbitro: Gismondi di Macerata. Reti: 1’, 45’, 12’ st e 27’ st Pomili, 15’ Ricci, 40’ Curzi, 14’ st Di Eleuterio, 37’ M. Zeqiri, 41’ st Polini. Il Grottammare travolge il Borgo Mogliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Show azzurro al Castellani: Guarino apre, poi è goleada. Bari travolto 5-0
Leggi anche: Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso"
Dopo il deludente pareggio interno contro il Verona, un passo falso che impone una svolta immediata, ora la testa deve essere rivolta esclusivamente alla prossima sfida contro l’Inter capolista, senza alibi né distrazioni. A Milano non si può perdere, anzi l’obie - facebook.com facebook
Napoli, rabbiosa rimonta col Verona ma il 2-2 del Maradona è un passo falso nella corsa scudetto x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.