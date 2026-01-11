Passigli edita integralmente i ricordi di Orwell sulla guerra

Passigli pubblica integralmente i ricordi di George Orwell sulla guerra, offrendo una testimonianza diretta e autentica delle sue esperienze durante il conflitto in Spagna nel 1936. Questi scritti, provenienti da un periodo cruciale della sua vita, approfondiscono il suo punto di vista e le sue riflessioni su un episodio che ha segnato profondamente il suo percorso e la sua visione del mondo.

Firenze, 10 gennaio 2026 - George Orwell (1903-1950) combatte in Spagna (1936) una battaglia perduta in partenza. L'autore di 'Omaggio alla Catalogna' (1938) analizza in tre articoli, due coevi (1937 e 1938) alla stesura del suo primo romanzo e l'altro, un saggio, nel 1942, i motivi della sconfitta della democrazia spagnola, usurpata dalla Falange di Francisco Franco e al tempo stesso delle divisioni del fronte repubblicano, nei quali aveva militato sopo avere lasciato i panni di cronista. Maria Sole Sanasi d'Arpe ('L'incoscienza sensibile', 'Muta a piedi' 'Di sole menti') ha tradotto e curato in edizione completa e con un robusto apparato critico questi documenti, posti sotto il titolo di 'Ricordi della guerra di Spagna', grazie alla casa editrice Passigli, che così offre un contributo importante alla traduzione italiana di questo importante scrittore del secolo scorso.

