pasquaroli di fiumicino in tour con la formazione rinnovata

I Pasquaroli di Fiumicino sono tornati a esibirsi in occasione dell’Epifania, con una formazione completamente rinnovata. La loro partecipazione alla tradizionale Pasquella rappresenta un momento importante per la comunità locale, mantenendo viva questa tradizione musicale. Con un approccio rinnovato e fedele alle origini, continuano a portare avanti un’usanza radicata nel tempo, contribuendo alla cultura e alle celebrazioni della festività.

Sono tornati i Pasquaroli di Fiumicino. Con formazione ampiamente rinnovata sono tornati a cantare la Pasquella i Pasquaroli di Fiumicino in occasione della festa dell’Epifania. Coordinati da Andrea Ottaviani e agli ordini di Medardo Nucci hanno esordito alla Festa dell’Avis Francesco Turci di Fiumicino in una giornata di tombole e giochi presso la parrocchia di Fiumicino. Nella stessa giornata il gruppo ha partecipato a diverse feste private nella zona, come si usava nel passato. Grande impegno per il 6 gennaio dove, nonostante le disdette pervenute a causa delle abbondanti nevicate, dal Presepe di Gambettola in piazza Foro Boario quest’anno dedicato a Sarsina e dal Comune di Cesenatico in piazza Ciceruacchio, dove di solito si esibiscono diversi gruppi di Pasquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

