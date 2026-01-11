Pasalic segna e scoppia in lacrime | la dedica al padre scomparso

Nel match della ventesima giornata di Serie A tra Atalanta e Torino, Pasalic ha segnato un gol importante, dimostrando grande emozione e commozione. La sua dedica al padre scomparso ha aggiunto un tocco di profondità a un gesto già significativo, sottolineando come lo sport possa essere anche occasione di ricordo e rispetto. Un momento che ha toccato il cuore dei tifosi e degli appassionati, arricchendo la giornata di calcio con una storia di sentimento e memoria.

Il campionato di Serie A continua a regalare emozioni intense e storie che vanno ben oltre il semplice aspetto agonistico, come dimostrato nel posticipo della ventesima giornata tra Atalanta e Torino. La sfida del Gewiss Stadium si è conclusa con un 2-0 a favore della compagine bergamasca, ma il risultato tecnico è stato quasi oscurato dal carico emotivo che ha travolto il terreno di gioco nei minuti finali. La squadra di Raffaele Palladino ha confermato il suo eccellente stato di forma, centrando la terza vittoria consecutiva in una sola settimana e consolidando una posizione di alta classifica che profuma di ambizioni europee.

Mario Pasalic segna il gol del 2-0 in Atalanta-Torino e subito dopo crolla. Alza le mani al cielo, chiude gli occhi, e le lacrime arrivano senza freni. Non è esultanza. È uno sfogo. È un peso che finalmente si rompe. Dietro quel pianto c’è una ferita ancora apertiss - facebook.com facebook

#Pasalic, gol e pianto per il padre morto: vince l'Atalanta, 2-0 al Toro BERGAMO - La zuccata di De Ketelaere su corner di Bernasconi dopo tredici minuti di gioco e il raddoppio a tempo scaduto di Pasalic - che scoppia in un pianto disperato al momento de x.com

