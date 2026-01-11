Parte Giraskuola La piattaforma per i libri usati

Parte Giraskuola, la piattaforma digitale gratuita dedicata ai libri usati. Ideale per le famiglie che cercano soluzioni economiche per il materiale scolastico, permette di comprare, vendere, prestare o donare libri di testo e materiali scolastici usati. Il Comune ha aderito a questa iniziativa, offrendo un nuovo strumento di condivisione e risparmio per le famiglie, contribuendo a un approccio più sostenibile e solidale alla scuola.

Un nuovo alleato per le famiglie alle prese con il caro materiale scolastico. Il Comune ha aderito a Giraskuola, piattaforma digitale gratuita che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, prestare o donare libri di testo e materiale scolastico usato. Uno strumento semplice, che permette di creare una rete tra cittadini dello stesso territorio e dei comuni vicini. Il servizio è rivolto soprattutto a chi cerca o desidera cedere libri delle medie e superiori, romanzi o altro materiale scolastico in buone condizioni. Dopo una rapida registrazione, gli utenti possono consultare le liste dei testi adottati dalle classi degli istituti nei comuni aderenti.

