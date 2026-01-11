Parigi | 6.000 soldati a Kiev dopo la tregua

Dopo l’annuncio di una tregua, Parigi ha dispiegato 6.000 soldati a Kiev, in un importante gesto di supporto. Nel frattempo, il presidente Macron ha condiviso alle forze politiche francesi il piano strategico da attuare in Ucraina al termine delle negoziazioni di pace. Questi sviluppi segnano un momento cruciale nel contesto internazionale, con attenzione alle future azioni diplomatiche e di sicurezza nella regione.

Macron illustra in parlamento alle forze politiche francesi il piano da attuare in Ucraina una volta concluso l’accordo di pace. Londra ha già stanziato 200 milioni di sterline in vista dell’invio di un contingente di 7.500 militari. Mosca: vogliono la guerra. L’ipotesi di una tregua in Ucraina sta producendo una frenetica attività diplomatica e militare, soprattutto nella coalizione dei cosiddetti «volenterosi». Messe ai margini da Washington e Mosca, sia Londra che Parigi - ma anche Bruxelles - stanno tentando in tutti i modi di recuperare credibilità e peso specifico. Con un ottimismo a tratti ingenuo, Francia e Regno Unito si sono già proiettati su un possibile «dopoguerra» che, nei fatti, è ancora tutto da costruire. 🔗 Leggi su Laverita.info

