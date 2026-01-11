Pari il match clou Inter-Napoli 2-2

Il match tra Inter e Napoli si conclude con un pareggio di 2-2. La partita vede entrambe le squadre pareggiare in momenti diversi, con i nerazzurri inizialmente avanti grazie a un gol di Dimarco al 9’. Il Napoli risponde e riagguanta il risultato, dimostrando equilibrio e determinazione in una sfida equilibrata e combattuta.

22.44 Il Napoli riaggancia due volte l'Inter. Partenopei in pressione, ma l'acuto è nerazzurro: Dimarco s'infila a sinistra e con una rasoiata in buca d'angolo apre lo score (9'). L'Inter insiste, ma basta un piccolo calo e arriva il pari di McTominay (26') con un gran taglio sull'assist di Elmas. A inizio ripresa, fuga di Hojlund e sinistro fuori di un soffio. Poco a lato anche la botta di Bastoni. Finale rovente. Pestone di Rrahmani a Mikhitaryan, Calhanoglu realizza il rigore (73'). Lang centra dal fondo, McTominay colpisce ancora (81'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Diretta gol Serie A: doppio McTominay, risposta a Dimarco e Calhanoglu. Pari nel big match Inter Napoli Leggi anche: CHAMPIONS LEAGUE. Chelsea-Barcellona è il match-clou. Napoli al Maradona contro il Qarabag La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dove vedere Fiorentina-Milan, Inter-Napoli e le altre partite di oggi in serie A; Tutte le notizie sul calcio in; Allo stadio Sinigaglia per Como-Bologna fischierà Rosario Abisso di Palermo; Inter, Chivu perde un calciatore in vista della partita col Napoli. Dove vedere Fiorentina-Milan, Inter-Napoli e le altre partite di oggi in serie A - Napoli, che vale una fetta di scudetto: Chivu a caccia della 7ª vittoria di fila, ma prima in campo Lecce- msn.com

Inter, Chivu perde un calciatore in vista della partita col Napoli - Inter e Napoli si affronteranno domenica nel match clou della prossima giornata del campionato italiano di Serie A. msn.com

Calcio: Roma-Inter è il match clou della 7/a giornata - Torna il campionato dopo la pausa Nazionali, con la 7/a giornata di Serie A che propone partite dalle grandi emozioni. ansa.it

