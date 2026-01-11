Paratici Fiorentina | slitta l’arrivo del nuovo dirigente? La decisione a sorpresa del Tottenham Cosa sta succedendo
Recenti aggiornamenti indicano un possibile ritardo nell’ingaggio di Fabio Paratici dalla Fiorentina, a causa di una decisione inattesa del Tottenham. La situazione, ancora in evoluzione, solleva dubbi sulle tempistiche e sui prossimi passi del dirigente italiano. Resta da capire come si svilupperà questa vicenda e quali saranno le implicazioni per la Fiorentina e il suo progetto futuro.
Paratici Fiorentina: slitta l’approdo in viola del dirigente? La decisione che spiazza tutti del Tottenham. Cosa accade L’attesa per il grande colpo dirigenziale in casa Fiorentina dovrà prolungarsi ancora per qualche settimana. Se i tifosi viola sognavano di vedere Fabio Paratici già operativo al Viola Park per gestire le battute finali di questo calciomercato di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Fiorentina: Paratici, slitta l’arrivo. Impegni col Tottenham
Leggi anche: Paratici Fiorentina, contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus. Ecco cosa sta succedendo: il contratto ed il ruolo nel club
Fiorentina | Paratici slitta l’arrivo Impegni col Tottenham.
Paratici Fiorentina: slitta l’approdo in viola del dirigente? La decisione che spiazza tutti del Tottenham. Cosa accade - Cosa accade L’attesa per il grande colpo dirigenziale in casa Fiorentina dovrà prolungarsi a ... calcionews24.com
Fabio Paratici a un passo dal ritorno in Italia: vicino l’accordo per tentare di salvare la Fiorentina - Quando ad agosto la sua squalifica era terminata, Fabio Paratici in cuor suo sapeva che la sua vita sarebbe cambiata. ilfattoquotidiano.it
Fiorentina, contatti positivi con Paratici: le prossime ore saranno decisive per l’ok definitivo - Il ds vuole tornare in Italia, le prossime ore saranno decisive per l’ok definitivo La Fiorentina si avvicina a Fabio Paratici. gianlucadimarzio.com
Paratici è scatenato: tutti gli obiettivi della Fiorentina per gennaio. Brescianini solo il primo nome - facebook.com facebook
#Paratici è scatenato: tutti gli obiettivi della #Fiorentina per gennaio. #Brescianini solo il primo nome x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.