Papa Leone XVI accoglie e ringrazia la Protezione civile trentina

Papa Leone XVI ha ricevuto questa mattina una delegazione della Protezione civile del Trentino durante un’udienza nella Sala Nervi, in Vaticano. L’incontro ha rappresentato un’occasione di riconoscimento e ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio. La visita sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e il ruolo della Protezione civile nel garantire la sicurezza della comunità.

LETTURE/ Da Benedetto XVI a papa Leone, la riscoperta del "sé" come dono è l'origine di un lavoro nuovo - Leone XIV sta richiamando il valore della dignità umana nel mondo del lavoro digitale.

Faccia a faccia cordiale e lunga stretta di mano tra Papa Leone e la premier Giorgia Meloni, ieri, al termine dell'udienza per gli organizzatori e i volontari del Giubileo. Nell'incontro con i giovani della Diocesi di Roma il Pontefice ha ricordato le vittime di Cran

COMUNICATO STAMPA Incontro con Papa Leone XIV a conclusione dell'Anno Santo. Presente una delegazione della protezione civile siciliana. CITTÀ DEL VATICANO – Si è svolta questa mattina, sabato 10 gennaio 2026, presso l'Aula Paolo VI (Aula Nervi

