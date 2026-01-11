Papa Leone XVI accoglie e ringrazia la Protezione civile trentina
Papa Leone XVI ha ricevuto questa mattina una delegazione della Protezione civile del Trentino durante un’udienza nella Sala Nervi, in Vaticano. L’incontro ha rappresentato un’occasione di riconoscimento e ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio. La visita sottolinea l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e il ruolo della Protezione civile nel garantire la sicurezza della comunità.
La notizia arriva da Roma e parla anche trentino: una delegazione della Protezione civile del Trentino ha partecipato questa mattina all’udienza di Papa Leone XVI nella Sala Nervi, in Vaticano. Un incontro fortemente voluto dal Pontefice per ringraziare le realtà italiane impegnate nel supporto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
