Papa Leone XIV ha recentemente incontrato il Corpo diplomatico nell’Aula della Benedizione, segnando il suo primo intervento ufficiale. In un contesto di discussioni su guerra, diritti e parole, il nuovo pontefice ha condiviso le sue prime riflessioni sulla guida spirituale e sulla responsabilità internazionale, sottolineando l’importanza del dialogo e della pace. Un momento significativo che apre un nuovo capitolo nel suo ruolo di leader della Chiesa.

Nelle ore in cui Giorgia Meloni rispondeva ai giornalisti, papa Leone XIV ha tenuto il suo primo incontro con il Corpo diplomatico, nell’Aula della Benedizione: «Una novità per me, che da pochi mesi sono stato chiamato a pascere il gregge di Cristo». Davanti a un uditorio così qualificato e «globale», ha scandito un vero e proprio manifesto geopolitico e culturale, nel quale ha toccato tutti i punti roventi dello scenario mondiale. Fedele alla sua vocazione, il Papa parte da Sant’Agostino e dalla sua Città di Dio, poderosa opera concepita in un «cambiamento d’epoca» come quello della fine dell’Impero romano, «città terrena» che il santo d’Ippona poneva a contatto con la «città di Dio». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Papa leone XIV: ecco il suo «manifesto politico» tra guerra, diritti e parole

Leggi anche: Ecco il «manifesto politico» di papa Leone

Leggi anche: C’è anche Papa Leone XIV tra le star meglio vestite del 2025 secondo Vogue: ecco qual è stato il suo “look” vincente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Leone XIV: si affermi l’artigianato della pace, no alla “industria della guerra; Leone XIV: “A giugno il prossimo Concistoro”; I possibili viaggi di Papa Leone XIV nel 2026; Il Papa convoca i cardinali del mondo a Roma: l'agenda del primo Concistoro di Leone XIV.

Papa leone XIV: ecco il suo «manifesto politico» tra guerra, diritti e parole - Nel primo incontro con il Corpo diplomatico, papa Leone XIV delinea una visione geopolitica e culturale che lega Sant’Agostino, pace, libertà di coscienza, linguaggio, diritti umani e crisi globali. panorama.it