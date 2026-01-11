Papa Leone XIV | alla Messa del rito del Battesimo il senso per vivere la vita

Durante la Santa Messa, Papa Leone XIV ha amministrato il sacramento del Battesimo a diversi bambini, sottolineando l'importanza di questo rito come fondamento per vivere con senso e consapevolezza. L'evento ha richiamato il valore spirituale e la responsabilità che ogni fedele assume nel percorso di fede e crescita personale. Un momento di significativa rilevanza che invita a riflettere sul significato profondo dell'iniziazione cristiana nella vita di ciascuno.

Questa domenica, 11 gennaio, papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa nella Cappella Sistina e impartito il sacramento del Battesimo ad alcuni bambini, come è consuetudine nel giorno.

Papa Leone XIV: "La fede è più che necessaria, perché con Dio la vita trova salvezza" - Proseguendo una ormai lunga tradizione, stamane nella Cappella Sistina Papa Leone XIV ha presieduto la Messa nella festa del Battesimo del Signore, durante la quale ha battezzato alcuni bambini. acistampa.com

Tg2. . #PapaLeone incontra i giovani di #Roma. Il grazie a quanti hanno collaborato al #Giubileo - facebook.com facebook

Faccia a faccia cordiale e lunga stretta di mano tra Papa Leone e la premier Giorgia Meloni, ieri, al termine dell’udienza per gli organizzatori e i volontari del Giubileo. Nell'incontro con i giovani della Diocesi di Roma il Pontefice ha ricordato le vittime di Cran x.com

