Papa Leone ringrazia Meloni e Gualtieri | Roma volto accogliente grazie a voi

Papa Leone ha espresso gratitudine a Giorgia Meloni e Roberto Gualtieri, sottolineando come il contributo di entrambi abbia reso Roma un luogo più accogliente durante il Giubileo della Speranza, conclusosi da pochi giorni. Durante l’incontro con collaboratori e volontari, il Papa ha riconosciuto il ruolo di tutte le figure coinvolte nel successo dell’evento, evidenziando l’importanza della collaborazione e della solidarietà nella comunità romana.

Papa Leone ha incontrato collaboratori e volontari del Giubileo della Speranza, terminato quattro giorni fa. “Quanto bene c'è nel mondo, voi ne siete la prova. Grazie davvero”, ha esordito in Aula Paolo VI davanti alla premier Giorgia Meloni, alcuni ministri, il sindaco Roberto Gualtieri e le. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Papa Leone XIV ai cardinali in Concistoro: “Conto su voi” Leggi anche: Gualtieri e Rocca incontrano papa Leone XIV: ecco i doni consegnati al pontefice Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni dal Papa, Leone ringrazia l'Italia per il Giubileo; Il Papa agli enti coinvolti nel Giubileo: Grazie a voi Roma è stata una casa accogliente; Giubileo: Papa ringrazia Governo e Roma, stretta di mano con Meloni; Leone XIV ringrazia i volontari del Giubileo. Meloni dal Papa, Leone ringrazia l'Italia per il Giubileo - Un faccia a faccia cordiale, con una lunga stretta di mano: il Papa oggi ha salutato la premier Giorgia Meloni alla fine dell'udienza nella quale ha ringraziato le autorità e i volontari per il loro i ... msn.com

Faccia a faccia cordiale e lunga stretta di mano tra Papa Leone e la premier Giorgia Meloni, ieri, al termine dell’udienza per gli organizzatori e i volontari del Giubileo. Nell'incontro con i giovani della Diocesi di Roma il Pontefice ha ricordato le vittime di Cran x.com

COMUNICATO STAMPA Incontro con Papa Leone XIV a conclusione dell’Anno Santo. Presente una delegazione della protezione civile siciliana. CITTÀ DEL VATICANO – Si è svolta questa mattina, sabato 10 gennaio 2026, presso l’Aula Paolo VI (Aula Nervi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.