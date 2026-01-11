Papa Leone | Basta violenze il mondo scelga la via del dialogo e della pace

Durante l’Angelus, Papa Leone ha rivolto un appello alla comunità internazionale, chiedendo di abbandonare la violenza e di favorire il dialogo e la pace. Con parole sincere, il Papa ha espresso preoccupazione per i conflitti in corso, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per una soluzione pacifica. Un messaggio di speranza e responsabilità rivolto a tutte le nazioni.

Nel corso della recita dell'Angelus, il Papa ha rivolto un accorato appello alla comunità internazionale, esprimendo profonda preoccupazione per i conflitti che continuano a insanguinare diverse aree del mondo. Il Pontefice ha innanzitutto richiamato l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente, soffermandosi in particolare su Iran e Siria, dove le tensioni in atto stanno causando numerose.

Papa Leone XIV: “In Iran si coltivino dialogo e pace” - Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro rivolge il suo pensiero all'Iran scosso dalle proteste contro il regime, represse duramente. lapresse.it

Tg2. . #PapaLeone incontra i giovani di #Roma. Il grazie a quanti hanno collaborato al #Giubileo - facebook.com facebook

Faccia a faccia cordiale e lunga stretta di mano tra Papa Leone e la premier Giorgia Meloni, ieri, al termine dell’udienza per gli organizzatori e i volontari del Giubileo. Nell'incontro con i giovani della Diocesi di Roma il Pontefice ha ricordato le vittime di Cran x.com

