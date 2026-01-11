Papa | Fede serve più di cibo per vivere
Papa Leone ha sottolineato che la fede è fondamentale per la vita, più del cibo. Durante la Messa nella Cappella Sistina, ha anche ricordato come il battesimo unisca i neonati alla famiglia della Chiesa, sottolineando l'importanza di questo sacramento per la crescita spirituale e il senso di comunità. Un momento di riflessione sul ruolo della fede nella vita quotidiana e nella formazione delle nuove generazioni.
11.00 Il Battesimo "ci unisce nell'unica famiglia della Chiesa". Così papa Leone alla Messa nella Cappella Sistina,nell' impartire il sacramento a 20 neonati. "L'acqua del fonte è il lavacro nello Spirito purifica da ogni peccato; la veste bianca è l'abito nuovo che Dio Padre dona per l'eterna festa del suo Regno,la candela accesa al cero pasquale è la luce di Cristo risorto che illumina il nostro cammino". E poi:"Se il cibo e il vestito sono necessari per vivere,la fede è più che necessaria",ha detto,"Con Dio la vita trova salvezza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
