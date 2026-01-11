Papa | Fede serve più di cibo per vivere

Papa Leone ha sottolineato che la fede è fondamentale per la vita, più del cibo. Durante la Messa nella Cappella Sistina, ha anche ricordato come il battesimo unisca i neonati alla famiglia della Chiesa, sottolineando l'importanza di questo sacramento per la crescita spirituale e il senso di comunità. Un momento di riflessione sul ruolo della fede nella vita quotidiana e nella formazione delle nuove generazioni.

