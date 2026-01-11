La mano della statua di Papa Celestino V in via Bramante, rimossa da novembre 2024, potrebbe presto essere ripristinata. Dopo mesi di assenza, si prospetta un intervento che consentirebbe di restituire alla statua il suo aspetto originale, consentendo di nuovo alla figura di benedire i passanti. La riabilitazione rappresenta un passo importante per il recupero e la valorizzazione del patrimonio locale.

La mano della statua di Celestino V in via Bramante tornerà presto a benedire i passanti. È dal novembre 2024 che la mano non è più al suo posto e la statua è mutilata, ma forse tra qualche mese potrà tornare nuovamente integra. Lo fa sapere l'ufficio tecnico del comune, in risposta a un'interrogazione scritta presentata dal gruppo di opposizione Urbino Rinasce a dicembre. Nella nota della dirigente Mandolini si legge: "Il settore Opere Pubbliche il 15 dicembre ha assegnato il lavoro di ricollocazione della mano ad un restauratore, che ha predisposto il progetto di restauro con nota pec del 31 dicembre.

© Ilrestodelcarlino.it - Papa Celestino V riavrà la sua mano

