Andrea Fastoni e Roberto Malossi si trovano a un passo dalla decisione di mettere in vendita i loro impianti, dopo un anno senza stipendio. Un momento difficile che riflette le sfide di un’azienda in crisi, con il panno ancora appeso all’ultimo filo. La scelta di vendere rappresenta un tentativo di risanare la situazione e di trovare una soluzione concreta alla difficile fase che stanno attraversando.

"Non possiamo andare avanti così: mettiamo in vendita i macchinari”. Andrea Fastoni e Roberto Malossi sono a un passo dal gettare la spugna, dopo aver resistito "un anno senza stipendio. Aspettavamo la convocazione del tavolo istituzionale in Regione ma non abbiamo avuto più notizie dopo la riunione del 15 novembre". Da Firenze, gli esperti di crisi aziendali lavorano in silenzio: contatti e valutazioni con un pool di imprenditori che potrebbero entrare in campo e salvare la fabbrica di Soci, ormai chiusa da mesi. Regione e Comune insieme per trovare il bandolo della matassa. Che si è attorcigliato attorno al ricciolo del Panno, che ora rischia di scomparire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panno appeso all’ultimo filo. Impianti verso la vendita

Panno del Casentino appeso all’ultimo filo:“Bloccate i licenziamenti” - Lo spiraglio si è aperto al tavolo di crisi convocato dalla Regione, attorno al quale si sono seduti i rappresentanti della fabbrica di Soci, gli esperti della direzione competitività territoriale, ... lanazione.it

