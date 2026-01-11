Panarotta primi giorni da record | fino a 150 passaggi al giorno

La Panarotta registra un ritorno significativo di visitatori, con fino a 150 passaggi al giorno nei primi giorni di apertura. Questo dato testimonia l'interesse e la ripresa dell’area, confermando l’efficacia della riapertura e l’attenzione di chi cerca un’esperienza nella natura. I numeri iniziali indicano un trend positivo, segnale di una stagione che si preannuncia promettente per questa destinazione.

La notizia è chiara: la Panarotta è tornata a vivere e i primi numeri confermano la bontà della riapertura. A oltre dieci giorni dal ritorno sugli sci, dopo tre anni di stop, il bilancio è positivo e lascia spazio a un cauto ottimismo per il resto della stagione invernale.La stazione sciistica ha.

