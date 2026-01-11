Palma cade in strada sfiora pedone e colpisce auto a Trani il video | Per pochi secondi evitata la tragedia

Una palma caduta in piazza Libertà a Trani ha sfiorato un pedone e colpito un’auto, evitando conseguenze più gravi. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato, è stato catturato da un video che mostra come pochi secondi siano stati decisive nel prevenire una possibile tragedia nel cuore della città.

Palma crolla e si schianta su un'auto a causa del forte vento. Sfiorato un passante - E in un caso in particolare si è sfiorata la tragedia: a causa delle raffiche una palma è caduta in ... msn.com

IL VIDEO | La sequenza fa mancare il fiato: nelle immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza si vede chiaramente il momento in cui cade la palma di piazza Libertà a Trani. L’albero si abbatte su un’auto in transito, con due persone a bordo e - facebook.com facebook

Vento forte nel Nord Barese: palma cade su un’auto a Trani, danni anche in zona Castello x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.