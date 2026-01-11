Palma cade in strada sfiora pedone e colpisce auto a Trani il video | Per pochi secondi evitata la tragedia
Una palma caduta in piazza Libertà a Trani ha sfiorato un pedone e colpito un’auto, evitando conseguenze più gravi. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato, è stato catturato da un video che mostra come pochi secondi siano stati decisive nel prevenire una possibile tragedia nel cuore della città.
La terribile scena in piazza Libertà a Trani, in pieno centro cittadino, nel pomeriggio di sabato. Pochi secondi hanno fatto la differenza tra la vita e una tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
