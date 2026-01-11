Pallanuoto la Romania doppia la Slovacchia nel girone dell’Italia Ok Croazia e Grecia

A Belgrado si conclude la prima giornata degli Europei senior 2026 di pallanuoto, con le partite dei gruppi B e D. La Romania ha superato la Slovacchia, mentre Croazia e Grecia hanno ottenuto vittorie. Questi incontri hanno fornito i primi spunti in vista delle sfide più equilibrate che si svolgeranno nella fase successiva a gironi, determinando le semifinaliste del torneo.

Si completa la prima giornata degli Europei senior 2026 di pallanuoto: a Belgrado, in Serbia, scendono in vasca i Gruppi B e D, che si incroceranno poi nella seconda fase a gironi per decretare due semifinaliste: i quattro match odierni risultano abbastanza interlocutori in attesa di scontri più equilibrati. Nel Girone D esordio sul velluto per l'Italia, che regola per 19-8 la Turchia. Azzurri in testa alla classifica assieme alla Romania, che doppia la Slovacchia, prossima avversaria del Settebello, sconfitta per 16-8. L'Italia deve restare a punteggio pieno nella prima fase per arrivare al meglio agli scontri diretti della seconda fase.

Oggi Italia-Turchia agli Europei di pallanuoto: la formula e dove vederla in tv - L'Italia debutta domenica agli Europei di pallanuoto contro la Turchia, poi Slovacchia e Romania. msn.com

