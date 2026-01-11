L’Italia di pallamano conclude il ciclo di amichevoli di preparazione agli Europei 2026 con una sconfitta contro le Far Oer a Torshavn, dopo aver ottenuto una vittoria e un’altra sconfitta nelle sfide precedenti. La partita rappresenta l’ultimo test prima dell’inizio del torneo, previsto per il 16 gennaio, e fornisce indicazioni utili per la fase di qualificazione.

Dopo aver vinto contro la Romania (35-34 a Trieste il 6 gennaio) e nella prima delle due amichevoli contro le Far Oer (34-36 in trasferta), l’Italia della pallamano questa volta cade a Torshavn contro la selezione nazionale degli isolani nell’ultimo test di preparazione agli Europei 2026, che partiranno il prossimo 16 gennaio. I gemelli Mengon e compagni sono stati sconfitti dai Faroesi con lo score finale di 38-34, in una gara decisa negli ultimi dieci minuti di gara. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA. La gara inizia a Torshavn con le squadre che si scambiano più volte il comando delle operazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: l’Italia cade contro le Far Oer nell’ultima amichevole verso gli Europei 2026

Leggi anche: Pallamano: Italia, vittoria in rimonta nelle Far Oer. Altro successo verso gli Europei 2026

Leggi anche: Calcio a 5: Italia, un’amichevole di lusso contro la Spagna verso gli Europei 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pallamano: qualif. Mondiali donne, 18 Azzurre convocate per sfide contro Romania - Acquisito ad ottobre il passaggio dal primo al secondo turno, frutto dei successi su Lussemburgo e Bulgaria, il 9 aprile la Nazionale ... sportmediaset.mediaset.it

Pallamano. Ariosto al Boschetto contro Erice - Torna immediatamente in campo la Pallamano Ariosto Securfox, che stasera alle 19 riceverà al PalaBoschetto la visita della Pallamano Erice. ilrestodelcarlino.it

Pallamano: A1 donne; Erice, contro Salerno per lo scudetto - La formazione campana si è guadagnata il diritto a giocare l'ultimo atto della stagione contro le siciliane, battendo fuori ... ansa.it

Brilla e sa soffrire, #Italia della pallamano, al PalaChiarbola di #Trieste vince 35-34 contro Romania e si aggiudica Trofeo #FriuliVeneziaGiulia. Nel ricordo del "Prof" Giuseppe Lo Duca, la targa di #MVP dell'incontro - consegnata da Martina e Marco Lo Du x.com

' Dopo 28 anni, l'Italia della pallamano torna alla fase finale degli EHF EURO. Dal 16 gennaio gli azzurri saranno di scena a Kristianstad, in Svezia, dove affronteranno Islanda, Ungheria e Polonia. ' - facebook.com facebook