Pallamano | l’Italia cade contro le Far Oer nell’ultima amichevole verso gli Europei 2026
L’Italia di pallamano conclude il ciclo di amichevoli di preparazione agli Europei 2026 con una sconfitta contro le Far Oer a Torshavn, dopo aver ottenuto una vittoria e un’altra sconfitta nelle sfide precedenti. La partita rappresenta l’ultimo test prima dell’inizio del torneo, previsto per il 16 gennaio, e fornisce indicazioni utili per la fase di qualificazione.
Dopo aver vinto contro la Romania (35-34 a Trieste il 6 gennaio) e nella prima delle due amichevoli contro le Far Oer (34-36 in trasferta), l’Italia della pallamano questa volta cade a Torshavn contro la selezione nazionale degli isolani nell’ultimo test di preparazione agli Europei 2026, che partiranno il prossimo 16 gennaio. I gemelli Mengon e compagni sono stati sconfitti dai Faroesi con lo score finale di 38-34, in una gara decisa negli ultimi dieci minuti di gara. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA. La gara inizia a Torshavn con le squadre che si scambiano più volte il comando delle operazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallamano: qualif. Mondiali donne, 18 Azzurre convocate per sfide contro Romania - Acquisito ad ottobre il passaggio dal primo al secondo turno, frutto dei successi su Lussemburgo e Bulgaria, il 9 aprile la Nazionale ... sportmediaset.mediaset.it
Pallamano. Ariosto al Boschetto contro Erice - Torna immediatamente in campo la Pallamano Ariosto Securfox, che stasera alle 19 riceverà al PalaBoschetto la visita della Pallamano Erice. ilrestodelcarlino.it
Pallamano: A1 donne; Erice, contro Salerno per lo scudetto - La formazione campana si è guadagnata il diritto a giocare l'ultimo atto della stagione contro le siciliane, battendo fuori ... ansa.it
Brilla e sa soffrire, #Italia della pallamano, al PalaChiarbola di #Trieste vince 35-34 contro Romania e si aggiudica Trofeo #FriuliVeneziaGiulia. Nel ricordo del "Prof" Giuseppe Lo Duca, la targa di #MVP dell'incontro - consegnata da Martina e Marco Lo Du x.com
' Dopo 28 anni, l'Italia della pallamano torna alla fase finale degli EHF EURO. Dal 16 gennaio gli azzurri saranno di scena a Kristianstad, in Svezia, dove affronteranno Islanda, Ungheria e Polonia. ' - facebook.com facebook
