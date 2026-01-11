PALINSESTI 18-24 GENNAIO 2026 | STRISCIA LA NOTIZIA E PORTA A PORTA IN PRIMA SERATA

I palinsesti televisivi dal 18 al 24 gennaio 2026 presentano una varietà di programmi in prima serata, tra cui fiction, talk show e eventi speciali. Le principali emittenti italiane offrono un palinsesto diversificato, con alcune anteprime e ritorni di successo. Questa settimana si caratterizza per la presenza di appuntamenti consolidati e nuove produzioni, offrendo agli spettatori un’ampia scelta di contenuti di qualità. Di seguito, i dettagli principali delle programmazioni in corso.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 18 al 24 gennaio 2026. Rai1 D: Prima di Noi (35) 1ªTv L: La Preside (24) 1ªTv M: One Life 1ªTv M: Porta a Porta 30 Anni G: Don Matteo 15 (310) 1ªTv V: Tali e Quali (34) S: The Voice Kids (36) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Zelig 30 (24) M: Io Sono Farah 1ªTv M: A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna (33) 1ªTv G: Striscia La Notizia new V: La Ruota dei Campioni fine S: C'è Posta per Te (39) Il 2301, ore 10:50 – Inaugurazione Anno Giudiziario nessuna segnalazione Rai2 D: Il Mio Regno per Una Farfalla 1ªTv L: Boss in Incognito (24) M: Il Collegio (46) M: G: Ore 14 Sera V: S: FBI (1422) + FBI: International (2022) 1ªTv Italia 1 D: Le Iene L: John Wick: Capitolo 2 M: Il Principe Cerca Moglie M: Le Iene Presentano: Inside new G: V: S: Il 2001, ore 10:20 e 13:25 – Sci Alpino dal 1901, ore 16:30 – Lethal Weapon #1 Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: M: Chi l'ha Visto? G: Splendida Cornice V: Far West S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E' Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Il Sarto di Panama L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Un Amore di Testimone L: Notte Folle a Manhattan M: Il Presidio: Scena di un Crimine M: La Notte non Aspetta G: Rischio a Due V: Rob Roy S: Agente 007: Vendetta Privata Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Nonno Questa Volta è Guerra L: 4 Hotel 1ªTv M: Un Natale Regale M: Marsiglia-Liverpool G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Little Big Italy R M: Spy M: Little Big Italy R G: Un Principe per Natale V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Lezioni Private nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica

