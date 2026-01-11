Palazzo degli Alberti La bellezza che resiste

Il Palazzo degli Alberti, situato nel cuore di Prato, rappresenta un importante patrimonio culturale e artistico della città. La sua Galleria offre a visitatori e residenti l’opportunità di apprezzare opere e architetture che raccontano secoli di storia. Un luogo che, grazie alla cura e alla conservazione, conserva intatta la sua bellezza, invitando a scoprire le ricchezze artistiche di Prato e a mantenere vivo il suo patrimonio.

Il patrimonio di Prato, custodito nella Galleria Palazzo degli Alberti, resta fruibile per i pratesi e per i turisti che vogliono lasciarsi incantare dal suo fascino e dalla sua bellezza artistica. Nessuna chiusura della Galleria, come in questi giorni è stato sollevato da qualche voce in città, ma una rimodulazione degli orari di apertura di un bene per cui la collettività pratese ha lottato con le unghie e con i denti e a suon di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato per bloccare un trasferimento al Nord (precisamente a Thiene) di dipinti di Giovanni Bellini, Caravaggio, Filippo Lippi e delle sculture di Lorenzo Bartolini, nati per essere gioielli indissolubilmente legati alla città.

