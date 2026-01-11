Pagelle Verona Lazio | sfortunato Nelsson Lazzari decisivo L’esordio di Taylor…VOTI

Le pagelle di Verona-Lazio analizzano le prestazioni dei giocatori durante la 20ª giornata di Serie A 2025/26. Sfortunato nelson, Lazzari decisivo e l’esordio di Taylor sono alcuni dei temi principali emersi dai voti e dai giudizi dei protagonisti. Un approfondimento che offre uno sguardo equilibrato sulle prestazioni delle squadre, senza enfasi, per una lettura chiara e precisa delle dinamiche di questa partita.

Pagelle Verona Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Verona-Lazio 0-1: Nelsson sfortunato, decisivo Lazzari. Gila è una diga, Bella-Kotchap un treno - La Lazio torna a vincere dopo 4 giornate: un tiro di Lazzari deviato da Nelsson permette ai biancocelesti di sbancare Verona e brindare ai tre punti.

Verona-Lazio 0-1, le pagelle: Taylor porta qualità, Noslin stecca, Bella-Kotchap non basta - Reattivo in un paio di occasioni ad uscire con i tempi giusti. tuttomercatoweb.com

Pagelle Verona Lazio, bene Lazzari e Gila! Quasi sufficiente Isaksen – VOTI - Pagelle Verona Lazio: le due squadre sono scese in campo oggi presso il Bentegodi per la gara valevole per il 20° turno di Serie A Nella giornata odierna il Bentegodi ha ospitato una gara cruciale e d ... lazionews24.com

