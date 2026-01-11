Le pagelle della partita Under 15 tra Juventus e Virtus Entella, valida per la quattordicesima giornata del campionato 2025/26, analizzano le prestazioni dei giovani protagonisti. Monte si distingue con un rendimento scatenato, Elliot si conferma elemento prezioso, mentre Nobile si distingue per le invenzioni nel gioco. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli calciatori, offrendo un quadro preciso dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Virtus Entella Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quattordicesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Virtus Entella Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. Moretti 6 – Si riprende la titolarità dopo l’ultima panchina, mai una sbavatura anzi supporto costante alla difesa e soprattutto decisivo quando chiamato in causa. Cussotto 7 – Ha il suo da fare in fase di non possesso, quando può si sovrappone con tempi perfetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Virtus Entella Under 15: Monte scatenato, Elliot prezioso, Nobile inventa calcio – VOTI

Leggi anche: Juventus Virtus Entella Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Prima chiamata per Della Rossa e Bosticco, Elliot e Monte il duo d’attacco

Leggi anche: Juventus Virtus Entella Under 15 2-0 LIVE: Elliot respinge in rete, raddoppio dei bianconeri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Juve vince la sfida degli incroci tra ex: tutti i dettagli del big match BordoCam; Juve-Lecce, le pagelle. Zhegrova un soprammobile, Falcone le prende tutte; Le pagelle di Sassuolo-Juventus: Muharemovic sciagurato, Miretti puntuale; Saints @ Falcons in Diretta Streaming | IT.

Virtus Entella-Monza 1-0, le pagelle: Franzoni la decide su rigore, attacco dei brianzoli deludente - Ha dato sicurezza in tutta la partita, rischiando però nel finale di combinarla. tuttomercatoweb.com