Pagelle Inter Napoli i top e i flop della sfida per la 20a giornata di Serie A

Analisi delle pagelle di Inter Napoli, partita valida per la 20ª giornata di Serie A, conclusa con un pareggio 2-2. Qui vengono evidenziati i giocatori più efficaci e quelli che hanno deluso, offrendo un quadro obiettivo e dettagliato delle prestazioni di entrambe le squadre. Un approfondimento utile per capire chi si è distinto e chi ha incontrato delle difficoltà nel corso della sfida.

Pagelle Inter Napoli: analisi dei protagonisti della 20ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida Si chiude 2-2 Inter Napoli, supersfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Ecco di seguito Top e Flop della sfida. San Siro ospita un pirotecnico 2-2 tra Inter e Napoli. Nerazzurri avanti due . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Inter Napoli, i top e i flop della sfida per la 20a giornata di Serie A Leggi anche: Pagelle Parma Inter, i Top e i Flop della sfida per la 19a giornata di Serie A Leggi anche: Pagelle Pisa Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'; Parma-Inter, le pagelle: Dimarco, mancino da 7,5. Delprato a picco, 5; Pagelle Inter-Bologna: Thuram di spalletta, Zielinski salta Guida, vuoto Lucumì; Napoli-Verona 2-2, le pagelle: Di Lorenzo (6,5) presente, Orban (6,5) glaciale dal dischetto, Hojlund (5,5) fa il massimo, Buongiorno (5). Le pagelle di Inter-Napoli 2-2: McTominay con gli attributi, Dimarco una sentenza - 2 con le pagelle della partita: il migliore è McTominay che reagisce all'errore iniziale ... eurosport.it

Pagelle di Inter-Napoli 2-2: Dimarco e poi Calhanoglu. Ma tra i partenopei c'è l'immortale McTominay - 2 i top e flop e le pagelle del match: McTominay infinito, risponde prima a Dimarco e poi a Calhanoglu. sport.virgilio.it

Inter-Napoli 2-2, le pagelle: Dimarco pendolino e bomber (7), Calhanoglu gelido dal dischetto (7), Akanji tradisce (5,5) - L'Inter di Cristian Chivu manca il colpo del ko, facendosi rimontare due volte da McTominay e fermare sul pareggio, il primo in stagione dal Napoli di Conte. msn.com

Primavera, pagelle Inter-Sassuolo: Della Mora, gioia meritata. Muro Mackiewicz x.com

Le mie pagelle di #Parma-#Inter: #Sommer 6 - Nessun tiro subito #Bisseck 7 - Imperioso palla al piede, bene anche dietro #Akanji 8 - Una prova da dominatore assoluto #CarlosAugusto 7 - Difensivamente impeccabile #LuisHenrique 5,5 - Stavolta più impreci - facebook.com facebook

