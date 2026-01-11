Pagelle Fiorentina-Milan 1-1 | Nkunku ci salva Estupinan inguardabile

Ecco le pagelle della partita Fiorentina-Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026, disputata allo stadio 'Franchi' di Firenze. La gara si è conclusa con un pareggio 1-1, con Nkunku che ha trovato il gol salvataggio per il Milan e Estupinan che non ha brillato in fase difensiva. Di seguito, un'analisi obiettiva delle prestazioni dei singoli protagonisti.

Le pagelle di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata oggi pomeriggio allo stadio 'Franchi' di Firenze. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku ci salva, Estupinan inguardabile Leggi anche: Parma-Milan 2-2, le pagelle: Estupinan (4,5) sciagurato, Del Prato (8) è una furia, Bernabé (7,5) gol capolavoro. Leao (6,5) si salva Leggi anche: Fiorentina–Milan 1-1, Nkunku salva i rossoneri nel recupero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le pagelle di Fiorentina-Cremonese 1-0: Kean e Solomon la decidono partendo dalla panchina. Bene Filippo Terracciano, delude Bondo; Le pagelle di Milan-Genoa: Modric prova ad accendere la luce, Stanciu sciagurato dal dischetto; Fiorentina-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Kean entra e la decide, per i viola zona salvezza più vicina; Fiorentina–Milan, le formazioni ufficiali. Fiorentina-Milan (1-1), le pagelle: Nkunku riacciuffa il pari (6,5), Jashari non è Modric (5), Pulisic sbaglia tre volte (5) - Un punto sofferto con il Genoa, un sofferto anche contro la Fiorentina al suo terzo risultato utile consecutivo. msn.com

Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Nkunku provvidenziale, Leao entra male - 1 al Franchi contro la Fiorentina nel match valevole per la ventesima giornata di Serie A. msn.com

Serie A, oggi Fiorentina-Milan 1-0 - La partita in diretta - Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. adnkronos.com

Pagelle #FiorentinaJuve Primavera I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook

Pagelle #FiorentinaJuve Primavera I voti ai protagonisti del match x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.