Padova - Modena 2-0 | Bortolussi e Lasagna beffano il dominio dei canarini terza sconfitta gialla di fila

Nel match di chiusura della diciannovesima giornata di Serie BKT, il Padova ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Modena. Bortolussi e Lasagna hanno segnato le reti decisive, interrompendo la serie di sconfitte gialle, giunta così alla terza consecutiva. Una partita che evidenzia le difficoltà del Modena nell’avvio del 2026 e la solidità del Padova nel corso dell’incontro.

Padova-Modena, Sottil: «La prestazione c'è stata, siamo stati sfortunati» - E sui gol subiti, Sottil dichiara: «Entrambe le reti subite sono arrivate con palloni in nostro possesso e anche il secondo gol non va preso perchè poi può succedere di tutto fino all'ultimo secondo.

