Padova 22enne scomparsa dal 6 gennaio

Una ragazza di 22 anni residente a Padova è scomparsa dalla sera del 6 gennaio. Secondo le prime informazioni, intorno alle ore 20, la giovane è uscita dalla propria abitazione in bicicletta, senza più fare ritorno. La famiglia e le autorità stanno collaborando per rintracciarla, mentre si cercano eventuali tracce o segnali utili alle indagini.

La sera del 6 gennaio, intorno alle 20, la ragazza è uscita dalla propria abitazione allontanandosi in bicicletta.

Teolo, in corso le ricerche di una 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio - Le squadre del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco perlustrano la zona concentrandosi su Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice

ANNABELLA MARTINELLI SCOMPARSA DA 4 GIORNI: L'APPELLO DELLA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA 22ENNE

Sono ancora in corso le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova della quale non si hanno più notizie dal 6 gennaio.

Padova, 22enne scomparsa da quattro giorni: in corso ricerche - (Adnkronos) - Sono in corso le ricerche di una 22enne di Padova, Annabella, della quale non si hanno più notizie dalla sera del 6 gennaio quando, alle 20, è uscita dalla propria abitazione,

