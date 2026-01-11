Padiglione 10-12 pronto Ci sarà anche un museo
Il padiglione 10-12 dell’Osservanza, già pronto, ospiterà prossimamente il nuovo Limi, il Laboratorio museale dedicato alle istituzioni manicomiali imolesi. Oltre a diventare la futura sede del Circondario, questa struttura offrirà uno spazio dedicato alla memoria storica e culturale locale, contribuendo alla conoscenza e alla riflessione sulle esperienze passate in ambito sanitario e sociale.
Non solo futura sede del Circondario. Il padiglione 10-12 dell’Osservanza ospiterà presto anche il nuovo Limi - Laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali imolesi. Il progetto museografico e museologico prevede un percorso articolato in ambienti interattivi, postazioni multimediali e installazioni digitali. All’ingresso, un punto di accoglienza fungerà da bussola per il visitatore. L’esperienza proseguirà attraverso due armadi interattivi - ‘Le vite’ e ‘Le istituzioni’ - che raccontano storie personali e materiali d’archivio attraverso oggetti e monitor touch. Tra i fulcri del percorso ci sono i totem tematici ‘La fabbrica dei matti’, dedicato all’evoluzione storica dal Settecento alla Seconda guerra mondiale, e ‘Sale sulle rovine’, che ripercorre il dopoguerra fino alle esperienze artistiche nei padiglioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Museo dello strumento musicale, il progetto è pronto ma i soldi non ci sono
Leggi anche: Pnrr Comune-Ater, Nicolosi sarà pronto entro i termini. Il punto sul progetto da 12 milioni
Padiglione 10-12 pronto. Ci sarà anche un museo; Messina, via al recupero dell'ex ospedale Margherita: pronto il bando da 11 milioni; Napoli, riapre il padiglione monumentale del Cardarelli dopo i restauri: «Cure e assistenza, un cambio di paradigma»; Messina, ex ospedale Regina Margherita: pronto il bando da 11 milioni per il primo intervento di recupero.
Padiglione 10-12 pronto. Ci sarà anche un museo - 12 dell’Osservanza ospiterà presto anche il nuovo Limi - ilrestodelcarlino.it
MESSINA | Novità imminenti per l'ex ospedale Regina Margherita. E' pronto il bando per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del padiglione 10 primo passo verso il recupero totale della storica struttura di viale della Libertà. IL SERVIZIO - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.