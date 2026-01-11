Il padiglione 10-12 dell’Osservanza, già pronto, ospiterà prossimamente il nuovo Limi, il Laboratorio museale dedicato alle istituzioni manicomiali imolesi. Oltre a diventare la futura sede del Circondario, questa struttura offrirà uno spazio dedicato alla memoria storica e culturale locale, contribuendo alla conoscenza e alla riflessione sulle esperienze passate in ambito sanitario e sociale.

Non solo futura sede del Circondario. Il padiglione 10-12 dell’Osservanza ospiterà presto anche il nuovo Limi - Laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali imolesi. Il progetto museografico e museologico prevede un percorso articolato in ambienti interattivi, postazioni multimediali e installazioni digitali. All’ingresso, un punto di accoglienza fungerà da bussola per il visitatore. L’esperienza proseguirà attraverso due armadi interattivi - ‘Le vite’ e ‘Le istituzioni’ - che raccontano storie personali e materiali d’archivio attraverso oggetti e monitor touch. Tra i fulcri del percorso ci sono i totem tematici ‘La fabbrica dei matti’, dedicato all’evoluzione storica dal Settecento alla Seconda guerra mondiale, e ‘Sale sulle rovine’, che ripercorre il dopoguerra fino alle esperienze artistiche nei padiglioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Padiglione 10-12 pronto. Ci sarà anche un museo

Leggi anche: Museo dello strumento musicale, il progetto è pronto ma i soldi non ci sono

Leggi anche: Pnrr Comune-Ater, Nicolosi sarà pronto entro i termini. Il punto sul progetto da 12 milioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Padiglione 10-12 pronto. Ci sarà anche un museo; Messina, via al recupero dell'ex ospedale Margherita: pronto il bando da 11 milioni; Napoli, riapre il padiglione monumentale del Cardarelli dopo i restauri: «Cure e assistenza, un cambio di paradigma»; Messina, ex ospedale Regina Margherita: pronto il bando da 11 milioni per il primo intervento di recupero.

Padiglione 10-12 pronto. Ci sarà anche un museo - 12 dell’Osservanza ospiterà presto anche il nuovo Limi - ilrestodelcarlino.it