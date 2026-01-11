Paderno vandali nella tenda per i senza dimora | danneggiata la struttura della Croce Rossa
A Paderno Dugnano, ignoti vandali hanno danneggiato la tenda della Croce Rossa dedicata ai senza dimora. Nella notte, la struttura riscaldata è stata presa di mira, con il conseguente disordine di brande e attrezzature. L’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà nella tutela di questi spazi di assistenza. La protezione delle strutture di supporto ai più vulnerabili rimane una priorità per le autorità e le organizzazioni coinvolte.
