A Paderno Dugnano, ignoti vandali hanno danneggiato la tenda della Croce Rossa dedicata ai senza dimora. Nella notte, la struttura riscaldata è stata presa di mira, con il conseguente disordine di brande e attrezzature. L’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà nella tutela di questi spazi di assistenza. La protezione delle strutture di supporto ai più vulnerabili rimane una priorità per le autorità e le organizzazioni coinvolte.

Vandali alla tenda per assistere i senza dimora a Paderno Dugnano. Nella notte, qualcuno è entrato nella struttura riscaldata e per dispetto ha messo a soqquadro brande e attrezzatura. Nel raid sono stati provocati danni anche alla struttura di proprietà della Croce Rossa Italiana. L’amara scoperta è stata fatta dai volontari nella prima mattina di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Paderno, vandali nella tenda per i senza dimora: danneggiata la struttura della Croce Rossa

Paderno attiva il Piano Freddo, una tenda per i senza dimora a Palazzolo: attese 4 persone - L’Amministrazione Comunale insieme al comitato padernese della Croce Rossa sta allestendo una tenda ... ilnotiziario.net