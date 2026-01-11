Out Trucchetti, una nuova occasione per Felder. Si attendono conferme della ’risalita’ di Virginio.

Out Trucchetti rappresenta una nuova opportunità per Felder, con Virginio in attesa di conferme sulla sua ripresa. La Vuelle si prepara a sfidare Ruvo di Puglia, una squadra che lotta per mantenersi a galla in una posizione di classifica difficile. La partita si svolgerà oggi pomeriggio, offrendo un’occasione importante per entrambe le formazioni di migliorare il proprio cammino.

Non è un’impresa titanica quella che ha di fronte oggi pomeriggio la Vuelle. Perché scende sul campo di Ruvo di Puglia, piccola cittadina alle porte di Bari, e che ha una squadra che cerca di galleggiare nei bassifondi della classifica. Non è una impresa ma è comunque un test per capire lo stato di salute della formazione di Leka che nell’ultimo match contro Milano ha dovuto faticare non poco per portare a casa i due punti in palio. Fra l’altro, il tecnico biancorosso dovrà fare a meno anche questo giro del play Trucchetti ancora alle prese con una otite. Un giocatore che non rientra tra le pedine fondamentali della squadra, ma che quando è sceso in campo ha fatto, ed anche bene, la sua parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

