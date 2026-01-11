In attesa di una tregua del mare, per consentire le operazioni di rimorchio in sicurezza, ieri la portarinfuse Master Nasser è rimasta a cinque miglia dalla costa di Viareggio. Arpionata con due ancore al fondale e sotto il costante monitoraggio dei militari della Guardia Costiera, intervenuta non appena il comandante della nave da carico – battente bandiera delle isole “Comoro“ – nel primo pomeriggio di venerdì ha allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno dichiarando il “Not Under Control“. La perdita del controllo dei comandi causata da un’avaria al motore principale, che ha mandato l’imbarcazione alla deriva a quindici miglia nautiche da Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ostaggio" dei marosi. La nave "Master Nasser". Resta ancorata alla fonda. In attesa del buon tempo

Leggi anche: Nave finisce alla deriva, la Master Nasser in avaria a 6 miglia da Viareggio

Leggi anche: Ponte Vecchio: "Una scelta di buon senso attesa da tempo"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ostaggio dei marosi. La nave Master Nasser. Resta ancorata alla fonda. In attesa del buon tempo.

"Ostaggio" dei marosi. La nave "Master Nasser". Resta ancorata alla fonda. In attesa del buon tempo - Maxi operazione della Capitaneria per assistere l’equipaggio e tenere in sicurezza l’unità. msn.com