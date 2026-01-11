Ostaggio dei marosi La nave Master Nasser Resta ancorata alla fonda In attesa del buon tempo
In attesa di una tregua del mare, per consentire le operazioni di rimorchio in sicurezza, ieri la portarinfuse Master Nasser è rimasta a cinque miglia dalla costa di Viareggio. Arpionata con due ancore al fondale e sotto il costante monitoraggio dei militari della Guardia Costiera, intervenuta non appena il comandante della nave da carico – battente bandiera delle isole “Comoro“ – nel primo pomeriggio di venerdì ha allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno dichiarando il “Not Under Control“. La perdita del controllo dei comandi causata da un’avaria al motore principale, che ha mandato l’imbarcazione alla deriva a quindici miglia nautiche da Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Nave finisce alla deriva, la Master Nasser in avaria a 6 miglia da Viareggio
Leggi anche: Ponte Vecchio: "Una scelta di buon senso attesa da tempo"
Ostaggio dei marosi. La nave Master Nasser. Resta ancorata alla fonda. In attesa del buon tempo.
"Ostaggio" dei marosi. La nave "Master Nasser". Resta ancorata alla fonda. In attesa del buon tempo - Maxi operazione della Capitaneria per assistere l’equipaggio e tenere in sicurezza l’unità. msn.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.