Ossa umane riemergono dal cantiere stradale | scatta l' indagine

Nel corso di un intervento di manutenzione stradale, alcune ossa umane sono state rinvenute all’interno di un cantiere. L’episodio ha portato all’attivazione delle indagini da parte delle autorità competenti, per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali collegamenti con altri elementi investigativi. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre proseguono le verifiche per stabilire l’origine e la natura dei resti.

Un cantiere per la manutenzione delle strade si è trasformato in un sito d'indagine nel tardo pomeriggio di ieri. Al confine tra il territorio di Adro e la frazione di San Pancrazio, nei pressi della Cava Rossi, lo scavo di una banchina ha fatto emergere uno scheletro parziale, innescando.

