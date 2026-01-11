Ossa umane in cantiere le prime analisi confermano la sepoltura antica

Resti umani trovati tra Adro e Palazzolo sull'Oglio potrebbero risalire a un'epoca antica, potenzialmente legata alla peste del 1600. Le prime analisi confermano che si tratta di ossa sepolte in un cantiere, offrendo nuovi spunti sulla storia locale e sui periodi di epidemie passate. Gli studi continueranno per approfondire l'età e l'origine di questi resti, contribuendo a ricostruire il contesto storico della zona.

Potrebbero risalire alle morti causate dalla peste del 1600 i resti umani rinvenuti ieri tra Adro e Palazzolo sull'Oglio. La prima ricognizione effettuata nel terreno ha restituito l'immagine di una sepoltura antica, emersa dal cantiere di una trincea per delimitare una proprietà privata.

