Ospedali Saverino PD | Pronto soccorso al collasso intervenga il governo

La criticità dei pronto soccorso in Sicilia evidenzia le difficoltà del sistema sanitario regionale, aggravate dall'influenza stagionale e dalla variante K del virus A H3N. La situazione richiede interventi concreti e immediati per migliorare la gestione e le risorse, garantendo un’assistenza efficace e sostenibile per i cittadini. È fondamentale un’azione coordinata tra istituzioni e operatori sanitari per affrontare questa emergenza.

Ospedale Terni, restyling Pronto soccorso e altri cantieri terminati. Dibattito sul nuovo - Così il direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Andrea Casciari al termine del 2025 che definisce un anno «segnato ... umbria24.it

MERCATO SAN SEVERINO – Addio a Coco, il cane mascotte dell’ospedale: dieci anni di fedeltà che hanno commosso tutti Mercato San Severino piange Coco, il cane diventato negli anni la mascotte silenziosa e affettuosa del presidio ospedaliero “Gaetano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.