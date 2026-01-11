Oroscopo Vergine della settimana | dal 12 al 18 gennaio 2026

L'oroscopo della settimana per la Vergine, dal 12 al 18 gennaio 2026, suggerisce di concentrarsi sull'organizzazione e sulla cura dei dettagli. È un momento favorevole per mettere in ordine le idee e le priorità, favorendo un approccio metodico alle situazioni. La cura di sé e delle proprie attività aiuterà a mantenere equilibrio e chiarezza durante questi giorni.

La settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026 chiede alla Vergine di fare ciò che le riesce meglio: mettere ordine. Ma non solo fuori — soprattutto dentro. È un periodo in cui hai maggiore lucidità mentale, senso pratico e capacità di analisi. Il rischio, come spesso accade, è voler controllare tutto. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

