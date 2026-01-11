Oroscopo Sagittario della settimana | dal 12 al 18 gennaio 2026

L'oroscopo del Sagittario per la settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 segnala un periodo in cui si risvegliano la voglia di avventura e di esplorare nuovi percorsi. È un momento favorevole per riflettere sui cambiamenti e per approcciarsi alle novità con calma e consapevolezza. Un’occasione per valutare le proprie aspirazioni e pianificare eventuali passi futuri con attenzione e serenità.

La settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026 riaccende nel Sagittario il desiderio di movimento, cambiamento e nuovi orizzonti. Dopo un periodo più riflessivo o rallentato, ora senti il bisogno di guardare avanti, immaginare, progettare. È una fase stimolante, a patto di non correre più veloce della realtà. Energia generale L'energia .

OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 GENNAIO 2026

