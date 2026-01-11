Oroscopo lunedì 12 gennaio 2026 | Sagittario coraggioso Bilancia perso Pesci diplomatico Toro? Prenditi una pausa

L'oroscopo di lunedì 12 gennaio 2026 offre uno sguardo alle influenze planetarie sul carattere e le scelte quotidiane. La Luna in Scorpione, insieme a Sole, Venere, Marte e Mercurio in Capricorno, crea un contesto di introspezione e determinazione. Segni come Sagittario, Bilancia, Pesci e Toro potranno trovare spunti utili per affrontare la settimana, con particolare attenzione alla necessità di pause e riflessione.

