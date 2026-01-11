Oroscopo Bilancia della settimana | dal 12 al 18 gennaio 2026
L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 per la Bilancia si concentra sul tema dell’equilibrio tra le esigenze degli altri e le proprie. È un momento per riflettere sulle priorità e trovare una giusta armonia in diversi aspetti della vita. Una fase di consapevolezza che può aiutare a gestire con chiarezza le decisioni quotidiane, mantenendo stabilità e serenità.
La settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026 mette la Bilancia davanti a un tema centrale: l’equilibrio tra ciò che fai per gli altri e ciò che fai per te. Sei chiamato a rivedere priorità, rapporti e impegni, perché non tutto merita la stessa energia. È una fase di assestamento, utile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 GENNAIO 2026
