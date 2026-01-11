Oroscopo Acquario della settimana | dal 12 al 18 gennaio 2026

L’oroscopo dell’Acquario per la settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 segnala un periodo di riflessione e preparazione. Sarà un momento utile per riorganizzare i propri obiettivi e affrontare le sfide con maggiore consapevolezza. La posizione delle stelle invita a mantenere equilibrio e attenzione nelle decisioni, favorendo un cammino di crescita personale e professionale.

La settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 gennaio 2026 è un periodo di preparazione e fermento per l’Acquario. Non è detto che tutto sia già visibile all’esterno, ma dentro si muove tanto: idee, intuizioni, nuove direzioni possibili. È come se stessi “mettendo a punto” qualcosa — e la cosa più importante è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

